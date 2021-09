Beaurepaire La Richerie Beaurepaire, Vendée Visite guidée du Domaine de la Richerie La Richerie Beaurepaire Catégories d’évènement: Beaurepaire

Visite guidée du Domaine de la Richerie

Dimanche 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h30 Visite guidée du Domaine de la Richerie * Dimanche 19 septembre à 11h00, 14h00 et 16h30

Visites guidées du domaine, son parc et ses dépendances

durée de la visite environ 1h30

Gratuit – Nombre de places limitées – Pass sanitaire obligatoire

Dimanche 19 septembre à 11h00, 14h00 et 16h30

Visites guidées du domaine, son parc et ses dépendances

durée de la visite environ 1h30

Gratuit – Nombre de places limitées – Pass sanitaire obligatoire

Uniquement sur réservation au 02 51 91 02 24 ou à la Mairie de Beaurepaire Déjà choisi par les Gaulois puis fortifié par les Romains pour assurer le contrôle de l'ancienne route de Saint-Georges au pied du Mont des Alouettes, le site, situé au cœur du bocage vendéen, abrite le château actuel, devenu un hôtel de 20 chambres. Loin du tumulte des villes, la bâtisse se trouve dans un cadre bucolique au milieu d'un parc fleuri de 94 hectares et planté d'arbres centenaires.

réservation au 02 51 91 02 24 ou à la Mairie de Beaurepaire

02 51 91 02 24 https://www.mairie-beaurepaire85.fr

La Richerie, 85500 Beaurepaire

