Conférence ambulatoire sur le fil rouge sensuel de la Résidence des Indes La Résidence des Indes, 18 septembre 2021 10:00, La Rochelle Journée du patrimoine 2021 La Résidence des Indes. Tarif habituel|Sur inscription

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h15

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h45

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h15

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h15

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h45

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h15

15€ pour maximum 12 participants. Réservation obligatoire.

La Résidence des Indes 4 rue Réaumur, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location94582020.jpg 05 46 41 94 21 http://www.laresidencedesindes.com https://www.facebook.com/laresidencedesindes/

Hôtel de négociant-armateur du XVIIIe siècle entièrement restauré abritant un musée, un salon de thé, des salons de réception et des chambres et suites d’hôtes.

Tarif habituel|Sur inscription

La Résidence des Indes Adresse 4 rue Réaumur, 17000 La Rochelle Ville La Rochelle