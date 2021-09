La Rochelle La Résidence des Indes Charente-Maritime, La Rochelle Conférence sur les Daniell, peintres anglais des Indes du XVIIIe siècle La Résidence des Indes La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Conférence sur les Daniell, peintres anglais des Indes du XVIIIe siècle La Résidence des Indes, 18 septembre 2021 16:30, La Rochelle

Samedi 18 septembre, 16h30 Conférence sur les Daniell, peintres anglais des Indes du XVIIIe siècle * Découvrez l’univers des Daniell et la fresque qu’ils ont inspirée ! Les Daniell, l’oncle et le neveu, ont parcouru les Indes de 1786 à 1793 croquant plus de 140 sites remarquables. De retour au pays, ils convertirent leur croquis fidèles en gravures et peintures. C’est l’une de ces dernières qui a été choisie pour être reproduite par l’artiste rochelais Loïc Palluault sur les murs de la cage d’escalier de la Résidence. Son dévoilement par l’artiste sera suivie d’une présentation de la vie et de l’oeuvre des Daniell dans le grand salon XVIIIe de la Résidence par Michel Sabatier, conservateur du Musée. *

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

15€ pour un maximum de 15 participants. Réservation obligatoire.

La Résidence des Indes 4 rue Réaumur, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Trompette Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location94582020.jpg 05 46 41 94 21 http://www.laresidencedesindes.com https://www.facebook.com/laresidencedesindes/

Hôtel de négociant-armateur du XVIIIe siècle entièrement restauré abritant un musée, un salon de thé, des salons de réception et des chambres et suites d’hôtes.

