17 – 19 septembre

Expositions et démonstrations des différents métiers d’art au sein du village de la poterie du Mesnil-de-Bavent

La poterie du Mesnil de Bavent est le siège de fabrication d’épis de faitage, et au coeur de cette entreprise, dans un cadre exceptionnel, se niche un village d’artisans créateurs pratiquant un savoir faire traditionnel avec une créativité contemporaine.

7 artisans créateurs de ce village se mobilisent tout le week-end pour promouvoir leur art :

– Dominique, potière propose des visites guidées et gratuites de la poterie, sous réserve de la situation sanitaire (179 ans d’existence)

– Paul, restaurateur de poupées, fera des démonstrations de montage de poupées

– Nadeige, tapissière d’ameublement confectionnera une garniture traditionnelle

– Marion, maroquinière fabriquera un sac aux couleurs de l’événement

– Ismaël et Carole, maroquiniers traditionnels, feront ceintures ou autres besaces, gourdes…

– Guillaume, renovera un meuble (du ponçage à la finition en passant par la peinture….)

– Cathy fabriquera ces perles de verre à l’aide de son chalumeau et ses tiges de verres colorées

Le lieu sera ouvert à d’autres artisans, créateurs , (ex : ébéniste, brodeuse, …) mais cela reste à confirmer.

vendredi 17 septembre – 09h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 09h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 17h30

La Poterie du Mesnil de Bavent Le Mesnil de Bavent, RD 513 Caen-Cabourg, 14860 Bavent Bavent 14860 Calvados

L’histoire de la poterie du Mesnil de Bavent depuis 1842 – 2019

177 ans d’histoire, l’histoire de la Tuilerie du Mesnil de Bavent et sa branche artistique maintenant appelée Poterie du Mesnil de Bavent est intimement liée à l’histoire économique du Calvados on y retrouve des fluctuations dues aux tourmentes internationales, mais aussi aux difficultés de la région. L’origine de cette entreprise potière remonte bien loin dans le temps.

Déjà au XVe siècle des petits potiers installés sur le gisement fabuleux d’argile de Bavent produisaient les ustensiles de cuisine nécessaires à cette époque – le village de Bavent continua à être au centre de potiers jusqu’au moment où en 1842 un fabricant de Mâcon, Pierre Comptet-Nérat séduit par la richesse du gisement venait installer des fours à bois et créait l’industrie qui existe encore.

Pierre Comptet ressuscita entre autres la fabrication des épis de faîtage qui fut si florissante au XVIe siècle. Ses deux fils lui succédèrent Charles et Claude – un à Caen dans une industrie de pots à fleurs et l’autre à Bavent où il rénova la tuile vieillie qui fait le charme des toitures normandes. Au décès de Pierre Comptet en 1901, la poterie est à M Le Batard beau Fils de Pierre Comptet et quelques années suivant sera vendu.

Après cette famille la Tuilerie Normande appartint à M Aimé Jacquier (1847-1911) en 1903 où il restera jusqu’à sa mort. M Jacquier avec son frère, Francis sculpteur aussi créa la magnifique collection d’animaux qui sont toujours reproduit fidèlement de nos jours et ont toujours autant de succès. A sa mort son fils adoptif, Aimé Jacquier-Dautriche dirige la poterie jusqu’a sa vente en 1931. Puis M Valin développa une partie de fabrication utilitaire y compris lavabos sur pied et fontaines.

En 1931 m Maurice Dupont ingénieur et homme d’affaires exceptionnel donna à la Tuilerie Normande un essor considérable et relança la fabrication de la petite tuile plate. L’usine et l’atelier artistique se développèrent considérablement et la Tuilerie Normande connut un véritable âge d’or qui se termina à la guerre de 1939. Pendant l’occupation le travail continua au ralenti pour s’arrêter complètement au débarquement du 6 juin 1944. La bataille qui fait rage en Normandie provoque de nombreux dégâts aux bâtiments et installations de l’usine et ce n’est qu’en juin 1945 que la production des tuiles se remet en marche tant bien que mal mais en janvier 1946 on sorte 1.000 tonnes de tuiles par mois. Pendant ce temps on ramasse les morceaux et on refait des moules dans l’atelier de modelage et on forme des apprentis. En 1957 on fabrique 2.000 tonnes de tuiles et de briques par mois et 5.000 pots à fleurs par jour. L’atelier de modelage où toutes les pièces sont faites à la main va en croissant et la production des épis de faîtage reprend son plein essor.

En 1966 après le décès de M Dupont, sa veuve continue à diriger l’affaire mais bientôt vend l’usine à un groupe d’hommes d’affaires caennais. Mme Dupont garde cependant un intérêt dans l’atelier artistique et ce n’est que plusieurs années plus tard, lorsqu’elle se retira dans sa Touraine natale que l’atelier sans direction artistique tomba dans la médiocrité.

En 1987, l’affaire fut vendue à la société Lambert qui intéressée uniquement par l’usine de tuiles mit l’atelier de modelage en liquidation volontaire.

A ce moment Martine Kay–Mouat qui auparavant avait fait son apprentissage à la poterie racheta les ateliers pour sauver la fabrication de ces merveilleux épis de faîtage et aussi pour sauver du chômage tous les artisans spécialisés qui travaillent à la réalisation de ces pièces uniques en leur genre. La guerre du Golfe et des années dures dues aux problèmes économique de la France n’arrangea pas les choses. En 1992 Dominique, se joint à cet effort pour continuer et perpétuer la tradition des épis de faîtage. Il a fallu tout l’enthousiasme de l’équipe, et le soutien de Martine Kay-Mouat pour survivre ces années difficiles. En 2007 les efforts étaient validés par la récompense du label « Entreprise du Patrimoine Vivant » et renouvelé en 2012 et 2018. Aujourd’hui La Poterie du Mesnil de Bavent s’avance avec confiance vers l’avenir avec des nouvelles idées.

