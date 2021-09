Lignol-le-Château La Pipière Aube, Lignol-le-Château Découverte d’une « villa de bord de mer » au milieu des bois La Pipière Lignol-le-Château Catégories d’évènement: Aube

Samedi 18 septembre, 14h00 Découverte d’une « villa de bord de mer » au milieu des bois * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

Gratuit. Entrée libre.

La Pipière Domaine de La Pipière, 10200 Lignol-le-Château Lignol-le-Château Aube

La villa de la Pipière a été construite en 1909. Elle se laisse découvrir après un long cheminement à travers bois : c’est une forme massive et sculptée, une silhouette de villa de bord de mer transposée dans les bois. Ces traits, ainsi que son intégration et celle de ses communs dans le paysage, sont ceux du courant « régionaliste-paysager » créé par l’architecte Louis Bonnier, en 1890, avec les villas d’Ambleteuse ou la villa des Abeilles de Deauville, qui utilisent l’architecture locale et ses matériaux dans un paysage et multiplient les angles de vues.

La villa, les communes et le parc sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 2016.

