LA RONDE de Yasmine Hugonnet – Festival Entre cour et jardins 2021 La Nef – Eglise Saint-Etienne, 18 septembre 2021 14:00, Dijon.

Journée du patrimoine 2021 La Nef – Eglise Saint-Etienne. Gratuit https://forms.gle/SoufZsLo9ESRx15HA

18 et 19 septembre

LA RONDE de Yasmine Hugonnet – Festival Entre cour et jardins 2021

“La partition de la Ronde se présente comme une étrange horlogerie, faites d’unissons et de canons qui ne suivent pas la cadence d’une mesure mais l’allure d’une entente, concorde respiratoire qui lie les corps et en soutient les élans. Le temps de la ronde n’est pas un nombre mais un fluide, il coule de corps en corps comme une matière vive, un roulis entre le déjà et le encore, une durée vécue dans les transferts du poids. Une course est projetée au devant d’un pas suspendu. Un mouvement expire loin après l’arrivée du geste. Le temps de la ronde est débrayable : selon qu’elles vont à l’unisson ou en canon, les figures lancées dans la ronde tournent plus vite ou plus lentement que le passage des corps dans la suite des gestes. Parfois même, il me semble les voir à rebours, comme ces roues de véhicules qui tournent à l’envers au cinéma. Affaire de vitesses de l’œil, sans doute. La danse, je peux me contenter de l’avoir à l’œil lorsque je suis du regard les évolutions spatiales d’un corps. Mais je peux aussi l’avoir dans l’œil, quand mon regard devance ou retarde les mobiles, lance des accélérations dans les pauses, retient des étapes dans les flux, quand la ronde me fait voir que voir est une danse. Alors elle soulève au devant des gestes actuels une nuée de mouvements virtuels, que j’émule ou que je simule dans l’ivresse des métamorphoses ; une ronde d’épiphanies que je danse en surcroît de la ronde que je vois.”

Yasmine Hugonnet

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h35

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h35

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h35

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h35

Réservation recommandée | Pass sanitaire obligatoire



La Nef – Eglise Saint-Etienne 1 place du Théâtre 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 03 80 48 82 30

Au Moyen-Âge, siège d’un puissant chapitre de chanoines, plusieurs fois reconstruite, l’église Saint-Étienne devint cathédrale à la création de l’évêché de Dijon en 1731. Désaffectés en 1792, les bâtiments furent achetés par la Ville en 1809 et utilisés comme remises. En 1896, la Chambre de Commerce et d’industrie s’installa dans sa nef. En 1949, le transept nord et le chœur accueillirent le Musée Rude, constitué pour abriter les moulages des œuvres du sculpteur dijonnais. Aujourd’hui, la bibliothèque est installée au rez-de-chaussée et propose des collections susceptibles d’intéresser tous les publics à partir de 13 ans. La Nef, c’est aussi un lieu d’expositions, de projections, avec des rencontres-spectacles et des conférences.

Crédits : © Anne-Laure Lechat / La Ronde de Yasmine Hugonnet, 2016 Gratuit