17 – 19 septembre Visite d’un tiers-lieu en milieu rural * Dans une ambiance décontractée, vous suivrez le guide qui vous fera déambuler dans cet univers insolite, coloré et champêtre. Dans un cadre architectural devenu la résidence de la compagnie Glob Trott se mêlent de manière originale des éléments du temps artisanal révolu (biefs, écluses et turbines) à des accessoires contemporains de théâtre clownesque (machineries et décors) montrant ainsi l’envers du décor des nouveaux résidents, artistes du spectacle vivant. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

La Minoterie de Lésigny Bourg, 86270 Lésigny-sur-creuse Lésigny 86270 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61666662.jpg 05 49 19 79 72 http://laminoterie2lesigny.com

La Minoterie de Lésigny, construite sur les fondations d’un moulin et située dans le quartier des anciens ateliers de fabrication de meules de meunerie, ouvre ses portes pour présenter son passé patrimonial et son projet d’avenir. Éléments du temps artisanal révolus, biefs, écluses, turbines et meules seront à voir mêler à des machineries et accessoires contemporains de théâtre clownesque montrant ainsi l’envers du décor des nouveaux résidents, artistes du spectacle vivant.

