La Métallerie Renou, bâtiment 411, L'Arsenal
Hautes-Pyrénées, Tarbes
Animation pour scolaires / Levez les yeux !

Tarbes

Animation pour scolaires / Levez les yeux !
La Métallerie Renou, bâtiment 411, L'Arsenal, 17 septembre 2021 09:00, Tarbes
Journée du patrimoine 2021
Gratuit
associationle@orange.fr

Vendredi 17 septembre, 09h00
Animation pour scolaires / Levez les yeux !
Visite guidée toutes les heures de l'ancienne cartoucherie de l'Arsenal de Tarbes

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

Visite guidée toutes les heures

La Métallerie Renou, bâtiment 411, L'Arsenal
Rue de la cartoucherie 65000 Tarbes
Hautes-Pyrénées

05 62 36 94 07
http://renoumetallerie.houzz.fr
https://www.facebook.com/M%C3%A9tallerie-RENOU-Cyril-renou-1453183188255459/

Le 411 est un bâtiment datant de 1873 et construit à des fins militaires sous Napoléon III. La cartoucherie était installée dans ce bâtiment pendant les deux guerres mondiales. La structure de type Eiffel est un joyau de l’architecture ainsi que les volumes du bâtiment qui fait 3 800m². La Métallerie Renou qui exerce son activité en son sein est une continuité de l’histoire puisqu’elle réalise des ouvrages métalliques destinés au bâtiment.

Crédits : © Propriété privée Gratuit © Cyril et Corinne Renou

Heure : 09:00 - 17:00
Age minimum 8
Age maximum 15