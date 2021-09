Balade Fagopyrum, blé noir d’hier & d’aujourd’hui en massif armoricain La Maussonnière – Pont-Péan, 19 septembre 2021 10:30, Pont-Péan.

Journée du patrimoine 2021 La Maussonnière – Pont-Péan. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h30

Balade Fagopyrum, blé noir d’hier & d’aujourd’hui en massif armoricain

*

Une belle balade nature, pour découvrir paysages, géologie, histoire, biodiversité et modernité

Dans le cadre de l’opération voyage en terre bio, avec le concours du conseil participatif de Pont-Péan, deux producteurs locaux bio de Pont-Péan proposent de vous accompagner à la découverte de paysages agraires insoupçonnés et pourtant si proches de nous.

Marion et Pierre-Yves de la ferme de la Maussonière en polyculture et spécialisés dans la culture du blé noir et Olivier le maraîcher bio du Domaine et de la Touche Audiene, vous donnent rendez-vous à Pont-Péan, à la Maussonière, route de Laillé, sur le futur lieu de vente à la ferme. Si le temps le permet, un pique-nique partagé se fera dans les champs. Il vous permettra d’admirer du haut des falaises de schiste rouge, non loin de l’ancienne ferme de Caran à Pont-Péan, la vue imprenable sur Rennes et les communes voisines.

Une balade à travers le temps

C’est aussi une belle balade à travers le temps, le temps du néolithique où l’on inventa l’agriculture, nos mégalithes oubliés en sont les témoins. Bien avant l’arrivée des Celtes, les populations néolithiques avaient structuré la région par un réseau de voies de communication et de chemins parfois jalonnés par des mégalithes. C’est aussi le temps où Pont-Péan n’était encore qu’un village de la paroisse de Saint-Erblon, où résidait à Château-Létard l’écrivain local de la renaissance Noël du Fail, souvent comparé à Rabelais. Dans ses contes et discours d’Eutrapel, il précise en 1585, que le “bled noir” ou “froment noir” ou “sarrasin” nous est venu depuis soixante ans… sans le blé noir, les pauvres gens de ce pays auraient beaucoup à souffrir, combien ils amaigrissent fort la terre”. En 1525, le blé noir assurait donc déjà la subsistance des paysans sur notre territoire aux portes de Rennes. Sa culture et son utilisation dans l’atténuation des crises frumentaires ont contribué à l’expansion démographique de la Bretagne et à son développement économique.

Une balade de la modernité aux champs autour des enjeux agricoles et environnementaux

Cette balade posera aussi la question de la révision des idées reçues sur la « modernité aux champs ». Elle se fera en continuité avec le ciné-débat “Secrets des champs” du 16 septembre à l’Espace Beausoleil de Pont-Péan. Fagopyrum est aussi une balade porteuse de questionnements sur les logiques écosystémiques, sur la reterrorialisation de la question alimentaire, sur la cohérence des « systèmes agraires », voire de reposer la question de la « nature ».

Les enjeux agricoles et environnementaux, ne peuvent être occultés d’autant que la demande sociale de sanctuarisation des paysages et de contrôle de la qualité alimentaire n’a jamais été aussi forte, notamment aux frontières de l’urbain.

Balade Fagopyrum, autour de la culture du blé noir d’hier et d’aujourd’hui en massif armoricain

dimanche 19 septembre, en journée, départ de la Maussonière en route de Laillé 10:30.

Pour en savoir plus : Balade Fagopyrym, blé noir d’hier et d’aujourdui en massif armoricain – Pont-Péan

*

dimanche 19 septembre – 10h30 à 15h30

*

Entrée libre – Parking au départ du circuit – Prévoir chaussures de marche et pique-nique.



La Maussonnière – Pont-Péan La Maussonnière, 35131, Pont-Péan Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82792688.jpg?_ts=1629878455595

Crédits : @jeparticipe-pontpean.fr Gratuit Chemin creux-schiste rouge-Fagopyrum 2021