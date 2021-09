Devenir charpente – Collectif CLARA La Maréchalerie – centre d’art contemporain, 18 septembre 2021 14:00, Versailles.

18 et 19 septembre

Devenir charpente – Collectif CLARA

CLARA développe une recherche artistique à forte valeur contextuelle, expérimentale, collaborative et radicale.

Le collectif est composé de quatre artistes aux recherches distinctes, Emmanuel Aragon, Samuel Buckman, Virginie Delannoy et Gilles Picouet, qui au nom de CLARA se rassemblent dès 2005 en une entité artistique, expression d’une pratique à la fois une et polyphonique.

Prolongeant la pratique et l’énergie du collectif, CLARA fait l’expérience de l’espace de La Maréchalerie pour revenir aux origines de l’architecture par l’usage de formes primaires et de matériaux bruts.

L’exposition Devenir Charpente questionne l’expérience physique d’une architecture, un espace «habité» à traverser et à éprouver.

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

La Maréchalerie – centre d’art contemporain 5 avenue de Sceaux 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 39 07 40 27 http://www.lamarechalerie.versailles.archi.fr

Crée en 2004, La Maréchalerie est le centre d’art contemporain de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles. Situé dans l’ancienne Maréchalerie des Petites Ecuries du chateau de Versailles, le centre d’art offre un espace d’exposition aux caractéristiques architecturales exceptionnelles.

Dirigée par Valérie Knochel Abecassis, la programmation met en évidence un questionnement sur des problématiques d’espace et architecturales. Le centre d’art organise des expositions essentiellement monographiques, qui sont pensées in situ et privilégient les productions inédites. Chaque exposition donne lieu à une publication. Chaque Automne le centre d’art organise des conférences dans le cadre du cycle “Manèges”. Il met aussi en œuvre des résidences et des interventions artistiques en milieu scolaire dans le cadre des peac (Projet d’Education Artistique et Culturelle).

Depuis sa création le centre d’art a invité de nombreux artistes internationaux de différentes générations dont Michel Blazy, Humberto et Fernando Campana, Jennifer Caubet, Dector & Dupuy, Vincent Ganivet, Jakob Gautel , Tadashi Kawamata, Jan Kopp, Art Orienté Objet, Vincent Mauger, Lucy et Jorge Orta, Laurent Pariente, Felice Varini, Les Frères Chapuisat, Alain Declercq, Marc Johnson, Yves Buraud, Jeanne Susplugas, Bertrand Lamarche, Berdaguer et Pejus, Charlotte Charbonnel, Pascal Broccholichi …

La Maréchalerie entretient une relation privilégiée avec les étudiants de l’école d’architecture et propose des workshops conduits par les artistes invités et les équipes pédagogiques de l’école. Chaque exposition permet également aux jeunes architectes de participer, aux cotés de l’artiste, au montage d’un projet artistique, depuis sa production jusqu’à son exposition ; et à la médiation et l’accueil du public.

