Exposition "RoubaixGraphie" à La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile, 18 septembre 2021 14:00, Roubaix

18 et 19 septembre Exposition “RoubaixGraphie” à La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile * Du tissage créé en 1914 par Israël Craye dont la spécialité est le tissu d’ameublement à la création d’un musée d’entreprise en 2001, en passant par le don des collections à la Ville de Roubaix en 2009, la Manufacture n’a cessé d’évoluer.

Entre tradition textile et création contemporaine, laissez-vous guider par un voyage dans le temps au rythme des machines… Vous découvrirez l’exposition permanente Roubaix. Métamorphoses d’une ville textile proposée par Ville d’art et d’histoire et l’espace « Textile régional » développé en partenariat avec Clubtex.

Par ailleurs, vous pourrez visiter l’exposition temporaire RoubaixGraphie qui s’inscrit dans le vingtième anniversaire du label Ville d’art et d’histoire de Roubaix et donne la parole à ses habitants. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

La Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache – 59100 Roubaix

Ancien site industriel, musée consacré à la mémoire de l’industrie textile et à la création textile contemporaine.

