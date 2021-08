Visite libre de la manufacture Bohin La Manufacture Bohin, 17 septembre 2021 10:00, Saint-Sulpice-sur-Risle.

Journée du patrimoine 2021 La Manufacture Bohin. Tarif habituel Handicap moteur

17 – 19 septembre

Visite libre de la manufacture Bohin

La manufacture Bohin permet la visite des ateliers de production de BOHIN France, dernier fabricant français d’aiguilles à coudre, épingles de sûreté et épingle à tête de verre. Poursuivez votre visite dans l’exposition temporaire et le musée contemporain sur des thématiques historiques et industrielles.

Les ouvriers ne travaillent pas le weekend.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 13h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

11€, 6€ (enfant)



La Manufacture Bohin 1 le bourg, 61300 Saint-Sulpice-sur-Risle Saint-Sulpice-sur-Risle 61300 Orne

02 33 24 89 38 http://www.bohin.com

À la recherche d’une expérience unique et insolite ? Découvrez une fabrication originale grâce aux salariés de la dernière usine d’aiguilles et d’épingles, toujours en activité ! Au bord de la Risle, Bohin France perpétue la tradition épinglière et aiguillière de sa région depuis 182 ans. Vitrine du savoir-faire français et riche d’une histoire passionnante, elle ouvre ses portes au grand public. Sur 2000 m², parcourez les ateliers en fonctionnement de Bohin France où, juste devant vos yeux, les ouvriers donnent naissance à l’aiguille à coudre, l’épingle à tête de verre et l’épingle de sûreté. Un savoir-faire ancestral réalisé sur des machines anciennes et performantes, où l’humain a un rôle primordial. La visite d’usine se poursuit par un surprenant musée contemporain à la mise en scène originale (petite métallurgie, histoire locale et piquante, métiers de l’aiguille, artistes d’exception, publicités BOHIN, fondateur atypique…). Les métiers et les passions s’y confondent : Haute-Couture, patchwork, broderie, dentelle… Grande boutique. Programme d’activités (et livrets de jeux pour les enfants).

