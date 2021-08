Carcassonne La Maison Lamourelle Aude, Carcassonne Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Découverte de l’Art Nouveau La Maison Lamourelle Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Découverte de l’Art Nouveau La Maison Lamourelle, 17 septembre 2021 09:00, Carcassonne. Journée du patrimoine 2021 La Maison Lamourelle. Gratuit|Sur inscription m.groussaud@pep11.org, 06 46 26 34 50

Vendredi 17 septembre, 09h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Découverte de l’Art Nouveau * Découverte de l’art Nouveau à la Maison Lamourelle L’équipe de notre Centre patrimoine vous propose des ateliers de découverte de l’Art Nouveau à Carcassonne. Ces ateliers se dérouleront en deux temps :

– Visite de la Maison Lamourelle : Cette bâtisse d’architecture remarquable d’Art Nouveau servira d’illustration pour la découverte des principes guidant la période art nouveau

– Atelier Gravure : Suite à la visite, les groupes seront conviés à un atelier gravure leur permettant de reproduire des motifs de l’Art Nouveau et de découvrir les techniques associées. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

*

La Maison Lamourelle 20, Avenue Pierre Semard, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude

Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu La Maison Lamourelle Adresse 20, Avenue Pierre Semard, 11000 Carcassonne Ville Carcassonne Age minimum 6 Age maximum 15 lieuville La Maison Lamourelle Carcassonne