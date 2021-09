Hoste La maison Güth Hoste, Moselle Exposition : « Oiseaux et insectes de Hoste » La maison Güth Hoste Catégories d’évènement: Hoste

Moselle

Exposition : « Oiseaux et insectes de Hoste » La maison Güth, 18 septembre 2021 15:00, Hoste. Journée du patrimoine 2021 La maison Güth. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition : « Oiseaux et insectes de Hoste » * Profitez d’une exposition de photos dans le jardin et la grange de la Maison Güth. La richesse biologique du village d’Hoste est réputée. Baptiste et Francis nous font le cadeau de leurs magnifiques photos d’oiseaux et d’insectes, toutes prises dans l’environnement d’Hoste. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

*

Gratuit.

La maison Güth 12 rue Saint-Jean, 57510 Hoste Hoste 57510 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location49037554.jpg http://www.lamaisongueth.eu

La maison Güth est une bâtisse paysanne du XVIIe siècle, typique du pays des étangs de Moselle-Est et conservée « en l’état ». Structure à pans de bois ou colombages, cheminée “à la flamande”. Jardin et arboretum.

Crédits : ©Baptiste Lang Gratuit La Maison Güth ©Sylvain Starck

