18 et 19 septembre Visite guidée d’une authentique maison lorraine * Visitez cette maison lorraine paysanne traditionnelle et pénétrez dans le quotidien de nos ancêtres, de la guerre de Trente Ans jusqu’à nos jours ! Plusieurs panneaux en torchis de la cheminée « à la flamande » viennent d’être restaurés, venez les admirer.

Profitez de votre venue pour visiter librement le jardin et l’arboretum. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Gratuit.

La maison Güth 12 rue Saint-Jean, 57510 Hoste Hoste 57510 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location49037554.jpg http://www.lamaisongueth.eu

La maison Güth est une bâtisse paysanne du XVIIe siècle, typique du pays des étangs de Moselle-Est et conservée « en l’état ». Structure à pans de bois ou colombages, cheminée “à la flamande”. Jardin et arboretum.

