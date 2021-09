Ervy-le-Châtel La Maison du Vitrail d'Armance Aube, Ervy-le-Châtel Découverte d’une exposition de sculptures de verre La Maison du Vitrail d’Armance Ervy-le-Châtel Catégories d’évènement: Aube

Découverte d’une exposition de sculptures de verre La Maison du Vitrail d’Armance, 18 septembre 2021 09:30, Ervy-le-Châtel. Journée du patrimoine 2021 La Maison du Vitrail d’Armance. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Découverte d’une exposition de sculptures de verre * Venez découvrir ou redécouvir les espaces permanents de la Maison du Vitrail d’Armance, ainsi que l’exposition contemporaine de sculptures de verre de Jean-François Lemaire. Pour compléter votre visite, passez la porte de l’église Saint-Pierre-ès-Liens, récemment réouverte après 19 ans de travaux, grâce à un dépliant qui valorise ses remarquables vitraux, mais aussi la statuaire et le mobilier. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h30

Gratuit. Entrée libre.

La Maison du Vitrail d’Armance Place du marché, 10130 Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel 10130 Aube

La Maison du Vitrail d’Armance évoque et met en valeur le patrimoine verrier local. En relation avec la Cité du Vitrail de Troyes, ce lieu ajoute une notoriété historique, artistique et culturelle au territoire. La Maison du Vitrail se situe dans l’ancienne prison réhabilitée, édifice datant du milieu du XIXe siècle.

