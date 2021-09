Ouverture de saison – La Maison du Théâtre La Maison du Théâtre, 18 septembre 2021 16:30, Brest.

Samedi 18 septembre, 16h30

Ouverture de saison – La Maison du Théâtre

L’équipe de la Maison du Théâtre vous accueille pour l’ouverture de sa saison 2021/2022, et vous propose de découvrir les différents espaces de la structure par des extraits de spectacles, un quiz sur la programmation et des ateliers de pratique artistique, ouverts à toutes et tous à partir de 7 ans.

samedi 18 septembre – 16h30 à 20h30

La Maison du Théâtre 12 rue Claude Goasdoué, 29200, Brest Brest 29200 Finistère

Un équipement scénique adapté aux objectifs de fabrique théâtrale entièrement rénové en 2011

L’architecte-scénographe brestois Alain Dumont a privilégié les espaces de travail artistique et technique pour faire de cet outil une véritable fabrique de théâtre. Quatre bâtiments (le Stella, le Studio, les Ateliers et la partie administrative) forment une petite cité du théâtre ouverte au public et tournée vers la création contemporaine.

