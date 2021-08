Fresnoy-le-Grand La Maison du Textile Aisne, Fresnoy-le-Grand Visites guidées et démonstrations La Maison du Textile Fresnoy-le-Grand Catégories d’évènement: Aisne

La Maison du Textile 54 rue Roger Salengro – 02230 Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne

03 23 09 02 74 http://www.ot-vermandois.com

La Maison du Textile est située dans une partie d’une ancienne entreprise textile nommée “La Filandière”. Dans l’atelier de tissage à bras Jacquard, 28 métiers à tisser classés au titre des Monuments Historiques vous attendent, ainsi qu’une reconstitution d’une maison de tisserands.

