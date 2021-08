Fresnoy-le-Grand La Maison du Textile Aisne, Fresnoy-le-Grand “Du fil à la dentelle” La Maison du Textile Fresnoy-le-Grand Catégories d’évènement: Aisne

Samedi 18 septembre, 20h30 “Du fil à la dentelle” * Le temps d’une soirée, la Maison du Textile se parera de ses plus beaux atouts pour accueillir un défilé de mode organisé par l’association “L_es amis de la Dentelle”_ de Caudry. Pas moins de 120 robes, labélisées “Dentelle de Calais”, défileront sous vos yeux. Pour prolonger ce moment féérique le Musée accueillera également une exposition temporaire d’une dizaine de robes en dentelle sur l’univers des princesses. *

samedi 18 septembre – 20h30 à 23h00

*

entrée: 3 euros/ personne; gratuit pour les – 12 ans; pass-sanitaire et masque obligatoires; nombre de place limité

La Maison du Textile 54 rue Roger Salengro – 02230 Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne

03 23 09 02 74 http://www.ot-vermandois.com

La Maison du Textile est située dans une partie d’une ancienne entreprise textile nommée “La Filandière”. Dans l’atelier de tissage à bras Jacquard, 28 métiers à tisser classés au titre des Monuments Historiques vous attendent, ainsi qu’une reconstitution d’une maison de tisserands.

