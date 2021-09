Visite accompagnée de La maison du terroir beaujolais La maison du terroir Beaujolais, 19 septembre 2021 14:00, Beaujeu.

Journée du patrimoine 2021 La maison du terroir Beaujolais. Gratuit 04 74 69 20 56

Dimanche 19 septembre, 14h00

Visite accompagnée de La maison du terroir beaujolais

A vos pieds et sous vos yeux, survolez les paysages du Beaujolais et rencontrez les artisans et producteurs locaux.Laissez-vous emporter par la vague de l’exposition temporaire 2021 : « La fête des Conscrits en Beaujolais ».

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

La maison du terroir Beaujolais Place de l’Hôtel de Ville 69430 Beaujeu, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Beaujeu 69430 Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location26194479.jpg 04 74 69 20 56 http://www.beaujolaisvignoble.com

Nouvel espace de découverte gourmand, convivial et ludique sur le terroir Beaujolais. Maison à colombages abritant une cour intérieure datant des XIVe et XVIe siècles. Boutique de produits du terroir, vins du Beaujolais, artisanat local, souvenirs et librairie régionale. Espace d’expositions artistiques. Location de vélo pour parcourir la Voie Verte, piste cyclable balisée et sécurisée, reliant Beaujeu à Belleville.

