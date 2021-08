Visite libre et gratuite de la Maison du Salève La maison du Salève, 18 septembre 2021 14:00, Présilly.

Journée du patrimoine 2021 La maison du Salève. Gratuit Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre

Visite libre et gratuite de la Maison du Salève

*

Voici les expositions que vous pourrez découvrir gratuitement les 18 et 19 septembre :

– « Le Salève, une montagne et des hommes », adultes et enfants dès 7 ans. Découvrez l’histoire du Salève à travers différentes thématiques : géologie, arrivée des premiers hommes, développement des transports, sports de montagne… Voyagez à travers le temps et faites connaissance avec les personnalités qui ont façonné son image.

– « La forêt, maison des animaux », public familial (enfants de 3 à 12 ans)

Promenez-vous dans les bois et découvrez la forêt à travers la vie de ses hôtes. Saviez-vous que le blaireau et le renard pouvaient vivre en colocation ? Bienvenue dans leur maison, les animaux vous accueillent le temps d’une expo !

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Toutes les visites sont gratuites. PASS SANITAIRE obligatoire pour les adultes. Port du masque obligatoire pour tous et les enfants à partir de 11 ans.



La maison du Salève 775, route de Mikerne, 74160 Présilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Présilly 74160 Haute-Savoie

04 50 95 92 16 http://www.maisondusaleve.com

La maison du Salève dans un site remarquable, tant par la qualité du bâtiment, offert par un généreux donateur suisse, M. Ormond, que par la beauté préservée du site rural, la maison du Salève s’inscrit dans une démarche de développement durable et de sensibilisation à l’environnement. Sa principale mission est d’inviter le public à découvrir le Salève, à porter un regard différent sur cette montagne et à s’interroger sur son devenir. Elle permet de comprendre la relation historique de l’homme et de la montagne et de, peut-être, devenir soi-même acteur de sa protection. Pour cela, de nombreux prétextes sont offerts au public pour venir et revenir : – Le site patrimonial : l’ancienne ferme, témoin de l’architecture rurale traditionnelle, située dans un environnement remarquable et préservé au pied du Salève, – Une exposition permanente qui présente le massif du Salève sous divers aspects et intéresse même les plus petits à partir de 4 ans – Un jardin ludique et convivial, – Des expositions temporaires destinées à présenter de manière plus précise des thématiques liées au massif, – Un riche programme d’animations mêlant sorties sur le terrain, visites guidées, conférences, ateliers de découverte de la nature pour les familles (à partir de 3 ans selon les ateliers) – Un programme d’animations pédagogiques et participatives à destination des publics scolaires, – Une salle hors-sac ouverte à tous aux horaires d’ouverture de la Maison.

Crédits : (c)MaisonduSalève Gratuit