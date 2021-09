Bourges La Maison du Projet Bourges, Cher À la rencontre des quartiers – Bourges nord La Maison du Projet Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

À la rencontre des quartiers – Bourges nord La Maison du Projet, 18 septembre 2021 11:00, Bourges. Journée du patrimoine 2021 La Maison du Projet. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre À la rencontre des quartiers – Bourges nord * *

samedi 18 septembre – 11h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 14h30

*

Entrée libre

La Maison du Projet Avenue de Lattre-de-Tassigny, 18000 Bourges Bourges 18000 Bourges Nord Cher

https://cibul.s3.amazonaws.com/location47427834.jpg?_ts=1627544378964

Sorti de terre pour répondre à la crise du logement des années 1950, le quartier Bourges nord est aujourd’hui en pleine restructuration, dans le cadre des différents projets urbains de la municipalité.

Crédits : Ville de Bourges Gratuit © Bertrand Philippe

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu La Maison du Projet Adresse Avenue de Lattre-de-Tassigny, 18000 Bourges Ville Bourges lieuville La Maison du Projet Bourges