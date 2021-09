Montrevault-sur-Èvre La Maison du Potier Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre Visite en autonomie du musée La Maison du Potier Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre

Visite en autonomie du musée La Maison du Potier, 18 septembre 2021 14:00, Montrevault-sur-Èvre. Journée du patrimoine 2021 La Maison du Potier. Tarif habituel

18 et 19 septembre Visite en autonomie du musée * Visite en autonomie du musée. Cartels explicatifs et film retraçant l’histoire de la fabrication d’une poterie : de l’extraction de l’argile à la fabrication.

Livret ludique avec manipulations pour les enfants. Ils pourront lors de cette visite réaliser un bol et le rapporter à la maison ensuite.

Expositions de photographies ” Ateliers d’argile” de Gérard Champion et de céramiques d’Elise Lefebvre. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

4 € pour les adultes-3,50 € pour les étudiants, demandeurs d’emploi et PMR- 2 € pour les enfants de 3 à 16 ans – 10 € pour une famille ( 2 adultes + 2 enfants). Gratuit pour les moins de 3 ans – Masque obligatoire et pass sanitaire pour les + de 18 ans

La Maison du Potier 2 rue des Recoins Le Fuilet Montrevault-sur-Evre Montrevault-sur-Èvre 49270 Le Fuilet Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 41 70 90 21 http://www.maisondupotier.net http://www.facebook.com/maisondupotierlefuilet/

La Maison du Potier se situe au cœur du Village Potier du fuilet.

Crédits : La Maison du Potier Tarif habituel

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre Autres Lieu La Maison du Potier Adresse 2 rue des Recoins Le Fuilet Montrevault-sur-Evre Ville Montrevault-sur-Èvre Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville La Maison du Potier Montrevault-sur-Èvre