samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

La Maison du patrimoine 305 route de la patinoire, 74450 Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34172310.jpg 04 50 02 79 18 https://www.legrandbornand.com/la-maison-du-patrimoine.html

Authentique maison et véritable modèle de l’architecture rurale du XIXe siècle, la Maison du patrimoine est le témoin des traditions et des savoir-faire qui forgent l’identité du Grand-Bornand.

