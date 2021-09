La Grand-Combe La maison du mineur Gard, La Grand-Combe Visite libre insolite et immersive La maison du mineur La Grand-Combe Catégories d’évènement: Gard

La Grand-Combe

Visite libre insolite et immersive La maison du mineur, 18 septembre 2021 09:00, La Grand-Combe. Journée du patrimoine 2021 La maison du mineur. Tarif préférentiel|Sur inscription Handicap moteur 04 66 34 28 93, contact@maison-du-mineur.com

18 et 19 septembre Visite libre insolite et immersive * “Les souvenirs du temps passé remontent du fond des mines. Ils nous parlent des risques, des dangers, des incidents liés au traval des mineurs. Mais aussi des espoirs et des solidarités.” Nouvelle version : visite libre, insolite et immersive des installations de surface, avec saynètes et personnages au coeur d’un site historique classé. De nombreuses animations, des figurants, de la musique et des chansons. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

*

Tarif réduit : 3 € par adulte – gratuit pour les moins de 12 ans

La maison du mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72104168.jpg +33(0)4 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com/ https://www.facebook.com/lamaisondumineur/

Dans un bâtiment datant de 1935, la maison du mineur illustre le travail harassant et la vie des mineurs au travers d’une riche collection que les fondateurs ont patiemment sauvegardée dans ce lieu authentique, chargé d’histoire. Une vue d’ensemble exceptionnelle des installations de surface, avec la visite de la salle des machines, unique en Europe. Le chevalement du puits Ricard domine fièrement la vallée qui pendant des décennies a vu défiler des milliers de familles venues d’autres régions et pays pour travailler dans les mines cévenoles.

Crédits : © service tourisme Alès Agglomération Tarif préférentiel|Sur inscription © service tourisme Alès Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Gard, La Grand-Combe Autres Lieu La maison du mineur Adresse Rue Victor Fumat, 30110 La Grand-Combe Ville La Grand-Combe Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville La maison du mineur La Grand-Combe