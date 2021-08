Ailleville La Maison du Folklore de Champagne Ailleville, Aube Jeu interactif de la Marguerite La Maison du Folklore de Champagne Ailleville Catégories d’évènement: Ailleville

17 – 19 septembre Jeu interactif de la Marguerite * Visitez le village de caractère d’Ailleville-en-Champagne et son circuit touristique du Petit Moscou en vous amusant : 20 plaques, 20 flash codes, 20 questions sur Ailleville, l’Aube et la Champagne ! Le jeu interactif de la Marguerite démarre et se termine à la Maison du Folklore de Champagne, 3 rue de l’Abreuvoir à Ailleville. Il se compose de 20 plaques disséminées (parfois cachées) au gré du circuit touristique de la Marguerite. Chaque plaque possède une question facile et une question difficile pour contenter petits et grands. Les questions portent sur Ailleville, le département de l’Aube et la Champagne historique. Elles sont d’histoire, de géographie, de patrimoine, de culture régionale, de folklore, d’actualité, de sport et de culture générale. Un diplôme de style 1870-1890 est à télécharger à la fin du jeu pour tous les participants. À vos marques, prêt, jouez ! *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 08h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 08h00 à 23h59

Gratuit. 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

La Maison du Folklore de Champagne 3 rue de l’Abreuvoir, 10200 Ailleville Ailleville 10200 Aube

Maison de vignerons typiquement champenoise, récemment restaurée, la Maison du Folklore de Champagne est un centre d’évocation des arts et traditions populaires du XIXe siècle en Champagne.

