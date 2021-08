Gelos La Maison de Pau - Les Compagnons du Devoir Gelos, Pyrénées-Atlantiques Concert de jazz à la villa La Maison de Pau – Les Compagnons du Devoir Gelos Catégories d’évènement: Gelos

Concert de jazz à la villa La Maison de Pau – Les Compagnons du Devoir, 19 septembre 2021 19:00, Gelos. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 19h00 Concert de jazz à la villa * *

dimanche 19 septembre – 19h00 à 20h30

Gratuit. Entrée libre. En extérieur.

La Maison de Pau – Les Compagnons du Devoir Allée Pierre Tourne, 64110 Gelos Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39400771.jpg 05 59 06 63 25 https://www.gelos.fr https://fr-fr.facebook.com/VilledeGelos/

La villa date du XIXe siècle et a été édifiée par Pierre Tourné béarnais, ayant fait fortune aux Amériques. Située dans un parc boisé, elle est le siège des Compagnons du Devoir depuis 2012.

