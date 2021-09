Visite guidée : l’Europe dans le Douaisis La Maison de l’Europe, 18 septembre 2021 14:00, Douai.

Journée du patrimoine 2021 La Maison de l'Europe.

Samedi 18 septembre, 14h00

Visite guidée : l’Europe dans le Douaisis

Samedi 18 septembre, départ à 14h (durée : 4 heures)

Point de départ: Complexe Sportif Gayant, Quai Devigne

Sur réservation uniquement

La Maison de l’Europe – Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France propose de vous emmener dans le Douaisis pour découvrir notre patrimoine naturel et historique ainsi que l’Europe dans le quotidien. Au programme : promenade guidée dans les tourbières, visite d’une cité minière, découverte d’une ferme pédagogique et dégustation de produits locaux. Transport en car aller-retour. À prévoir : chaussures de marche et un parapluie en cas d’intempérie.

Gratuit sur réservation, places limitées.

Inscription : www.europedouai.eu/visite2021

Plus d’infos :

0327888213

www.europedouai.eu

contact@europedouai.eu

facebook.com/europedouai

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit, sur réservation. Places limités.



La Maison de l’Europe 175 quai Foch 59500 Douai Douai 59500 Nord

+330327888213 http://www.europedouai.eu

La Maison de l’Europe Douai – Europe Direct Bassin Minier Hauts-de-France est un lieu d’information sur l’Europe. Nous proposons des cours de langues, des animations, de la documentation et des événements pour découvrir et parler de l’Europe, ses langues et cultures et des programmes et projets européens.

Maison de l'Europe de Douai