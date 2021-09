La Maison de la Photographie - Vivian Maier Hautes-Alpes Exposition de photographies – Vivian en Champsaur La Maison de la Photographie – Vivian Maier Catégorie d’évènement: Hautes-Alpes

18 et 19 septembre Exposition de photographies – Vivian en Champsaur * Vivian en Champsaur De 1932 à 1959, Vivian Maier est révenue régulièrement dans le Champsaur. Elle y a photographié les villages, les gens et les paysages de ses racines familiales. Cette exposition présente une partie des images léguées en 2011 et 2013 par le découvreur de Vivian Maier, l’américain John Maloof. On découvre aussi, son arbre généalogique et divers objets personnels. Une exposition réalisée par l’association Vivian Maier et le Champsaur *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Pass sanitaire et masque obligatoires

La Maison de la Photographie – Vivian Maier Pisançon, 05500 Saint-Bonnet en Champsaur 05500 Bénévent-et-Charbillac Hautes-Alpes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25986813.jpg 04 92 44 09 61 http://www.champsaur-valgaudemar.fr/Culture-et-patrimoine

Lieu d’exposition d’une partie des oeuvres françaises de la photographe américaine Vivian Maier. Exposition temporaire sur la photo et découverte de l’histoire de l’émigration aux Amériques des années 1850-1920

