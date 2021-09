La Maison de la Photographie - Vivian Maier Hautes-Alpes Je, nous, ils : lectures – Exile de Françoise Beauguion La Maison de la Photographie – Vivian Maier Catégorie d’évènement: Hautes-Alpes

Samedi 18 septembre, 15h00 Je, nous, ils : lectures – Exile de Françoise Beauguion * Je, nous, ils Lectures théâtralisées à plusieurs voix, un regard croisé entre émigration champsaurine vers l’Amérique et les immigrations actuelles et passées dans le Champsaur. Un dialogue décalé où plusieurs voix racontent et s’entremêlent… *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

Pass Sanitaire et masque obligatoires

La Maison de la Photographie – Vivian Maier Pisançon, 05500 Saint-Bonnet en Champsaur 05500 Bénévent-et-Charbillac Hautes-Alpes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25986813.jpg 04 92 44 09 61 http://www.champsaur-valgaudemar.fr/Culture-et-patrimoine

Lieu d’exposition d’une partie des oeuvres françaises de la photographe américaine Vivian Maier. Exposition temporaire sur la photo et découverte de l’histoire de l’émigration aux Amériques des années 1850-1920

