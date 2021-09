Meistratzheim La Maison de La Choucroute - LE PIC Bas-Rhin, Meistratzheim À la découverte de la Choucroute d’Alsace I.G.P La Maison de La Choucroute – LE PIC Meistratzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Samedi 18 septembre, 09h30, 11h30, 14h00, 16h00 À la découverte de la Choucroute d’Alsace I.G.P * Venez découvrir tous les secrets de la Choucroute d’Alsace I.G.P et notre savoir-faire en visitant notre site de fabrication : La Maison de La Choucroute – LE PIC ! Dans la famille Muller, la culture du chou et la production de choucroute sont une tradition depuis 5 générations et nous avons à coeur de vous faire découvrir notre savoir-faire. Nous sommes implantés à Meistratzheim entre Strasbourg et Colmar, au cœur du terroir privilégié de cette emblématique spécialité alsacienne, qu’est le Pays de la Choucroute. Visite guidée d’une heure avec possibilité de dégustation (avec supplément).

samedi 18 septembre – 09h30 à 10h30

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

Gratuit. Réservation obligatoire (places limitées). Visite guidée d’une heure avec possibilité de dégustation (avec supplément). Pass sanitaire obligatoire dès 18 ans.

Choucrouterie Le Pic – La Maison de la Choucroute est une entreprise familiale depuis 1958. Elle propose de la choucroute crue, cuite, des recettes et des conseils autour de la choucroute. Elle réinterprète aussi les codes traditionnels de la choucroute d’Alsace en développant la «choucroute légume». L’entreprise proposera des visites guidées ainsi que des dégustations de ses produits.

