Visite de la Livarde – La livarde, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Visite de la Livarde – * De nombreux documents et objets (photographies anciennes, instruments de navigation, outils de pêche) témoignant de l’activité maritime hilairoise sont collectés, conservés et présentés au public. L’association réhabilite également d’anciens navires dans son atelier de restauration. De nombreux bateaux ont ainsi été remis à flot. En 2000, une biche a été réalisée avec les outils utilisés au début du XXe siècle en charpenterie de marine. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

La livarde 3 rue de l'océan 85270 saint-hilaire-de-riez Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Vendée

