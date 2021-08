Visite guidée de la Haute Ville La Haute-Ville de Vaison-la-Romaine, 19 septembre 2021 14:00, Vaison-la-Romaine.

Journée du patrimoine 2021 La Haute-Ville de Vaison-la-Romaine.

Dimanche 19 septembre, 14h00, 15h30

Visite guidée de la Haute Ville

La haute-ville s’organise au pied du château, construit en 1195 par Raymond VI, comte de Toulouse.

Il voulait affirmer son autorité face à l’évêque qui s’était établi en seigneur dans la ville médiévale (vallée). On entre dans le bourg par une porte fortifiée du XIVème siècle, que domine la tour du Beffroi. A cette époque, de la salle de garde établie sous la tour, on actionnait le pont-levis, le grand portail et la herse qui protégeaient l’entrée comme on peut encore le deviner de nos jours. La cité ainsi protégée derrière ses remparts était étagée sur 3 hectares environ selon une trame irrégulière de ruelles aux édifices construits en grande partie avec des matériaux de réemplois provenant des constructions antiques et médiévales de la vallée. Dans l’ensemble, les rues principales ont été aménagées à contre-pente pour faciliter la circulation et l’établissement des habitations nobles et bourgeoises. Ces rues qui relient à l’Ouest, la place du vieux marché et à l’est, la place de l’église, sont traitées en calades (nom provenant des pierres calées les unes contre les autres pour former la surface de circulation) et sont bordées par quelques très beaux hôtels particuliers. Rue de l’Evêché, on peut signaler l’hôtel Fabre de Saint-Véran qui abrite l’hostellerie du Beffroi. Il possède deux encadrements de porte du XVIème siècle parfaitement conservés. Plus loin, la chapelle de la confrérie des pénitents blancs jouxte la maison de ville de la famille de Taulignan et celles des de Montfort. En poursuivant, le promeneur passe devant l’ancien évêché, aménagé à la fin du XVIème siècle. Place de l’Orme, on verra la Maison du Prévost du Chapître et la façade de la chapelle Sainte-Constance. Enfin face à l’Eglise, située à l’extrémité Est de la butte rocheuse s’élève la demeure soignée des de Blégiers. L’église-cathédrale commencée dans la seconde moitié du XVème siècle a été transformée à maintes reprises pour son agrandissement et pour son embellissement au fils des styles architecturaux. On s’attardera avec intérêt sur la façade en pierres de taille de style jésuite, sur l’insolite toiture du clocher et à ses décors médiévaux réemployés. A quelques pas de là, la placette surplombe la vallée de l’Ouvèze. Un splendide panorama s’offre au visiteur. On domine le quartier du pont romain et la rivière, et on profite d’une perspective sur le Mont-Ventoux.

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h00

Pas d’inscription – rendez-vous : Tour du Beffroi



La Haute-Ville de Vaison-la-Romaine Cité Médiévale – Haute ville – Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse

http://www.vaison-la-romaine.com

Crédits : © Pôle Patrimoine & Archéologie – Mairie de Vaison-la-Romaine