Dimanche 19 septembre, 11h00 Visites commentées et exposition à la Haute Braconnière * Trois visites guidées en partenariat avec “Dompierre patrimoine” : présentation extérieure des bâtiments du XVIIe, XIXe et XXIe. Visites guidées à 11h,15h,17h Exposition sur Justinien Gillaizeau “Juste parmi les Nations”, exécuté en 1944, ancien propriétaire *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

La Haute Braconnière La Haute Braconnière 85170 Dompierre-sur-Yon Dompierre-sur-Yon 85170 Vendée

Château-Maison tour-ISHM du début du XVIIè siècle situé dans un jardin de 4 hectares.

