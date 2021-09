Rodez La grange de la Labardie Aveyron, Rodez Visite guidée La grange de la Labardie Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Visite guidée La grange de la Labardie, 18 septembre 2021 10:00, Rodez. Journée du patrimoine 2021 La grange de la Labardie. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée * L’ancienne grange a fait l’objet de travaux de restauration avec le soutien de la Fondation du patrimoine.

Ce lieu renouvelé accueille le Bistrot-guinguette et l’école EViDanse.

Une visite guidée par M et Mme Garlenc, porteurs du projet de restauration. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

La grange de la Labardie avenue de la Labardie, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron

Ancienne grange accueillant l’école EViDanse et le Bistrot-guinguette

Crédits : © M. Garlenc Gratuit © M. Garlenc

