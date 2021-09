Lorentzen La grange aux paysages Bas-Rhin, Lorentzen Jeu de piste « À la recherche du livre perdu de la Comtesse Sophie » La grange aux paysages Lorentzen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

18 et 19 septembre Jeu de piste « À la recherche du livre perdu de la Comtesse Sophie » * Envie d’allier balade, énigmes et aventure en famille ? Partez à la découverte du site castral et du village de Lorentzen avec ce nouveau jeu de piste. Le jeu de piste « À la recherche du livre perdu de la Comtesse Sophie » a été créé par l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue. Livret à retirer au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

La grange aux paysages 90 rue Principale, 67430 Lorentzen Lorentzen 67430 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location92118042.jpg 03 88 00 55 55 http://www.grangeauxpaysages.fr

Le site de la grange aux paysages occupe les dépendances du château médiéval de Lorentzen (XVIIIe siècle). L’ancien moulin (1e moitié du XVIIIe siècle) renferme un espace d’hébergement et de restauration pour les groupes. Une partie du lieu a été réouverte et deux types de roues à aubes sont encore visibles. L’ancienne grange dimière (1770) accueille l’exposition permanente « secrets de paysages ». Cette exposition ludique et interactive convient particulièrement au jeune public. Elle permet de se familiariser avec l’aspect géologique de l’Alsace bossue, ses paysages, sa faune et sa flore. A l’issue de la visite, des clés de lecture permettront ensuite de décrypter les paysages… sur le terrain !

