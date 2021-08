Bantzenheim La Grange à Bécanes Bantzenheim, Haut-Rhin Venez « vivre » l’histoire de la moto ! La Grange à Bécanes Bantzenheim Catégories d’évènement: Bantzenheim

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

4,5€ 16 ans et + ; 3,5 € tarif réduit (-16ans, carte famille nombreuse, groupe +10 pers., étudiants, demandeurs d’emplois, retraité et +65 ans) ; gratuit -9 ans accompagnés.

La Grange à Bécanes 8 rue du Général de Gaulle, 68490 Bantzenheim Bantzenheim 68490 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location22377880.jpg 03 89 26 23 36 https://www.lagrangeabecanes.com/

Installé dans une grange réhabilitée et doté d’une scénographie originale, ce musée vivant dédié à la moto, présente 90 véhicules anciens issus de la « collection Lemoine », dont une collection unique de motos RAVAT et d’autres marques françaises et étrangères. Il permet aux visiteurs de vivre une expérience unique et riche en sensation, en « vivant » l’histoire de la moto.

