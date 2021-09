Turquant La Grande Vignolle Maine-et-Loire, Turquant La Grande-Vignolle – Domaine Filliatreau La Grande Vignolle Turquant Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

La Grande-Vignolle – Domaine Filliatreau La Grande Vignolle, 18 septembre 2021 10:00, Turquant. Journée du patrimoine 2021 La Grande Vignolle.

18 et 19 septembre La Grande-Vignolle – Domaine Filliatreau * Ce logis date de la fin du 15e siècle, quand le seigneur de la Vignolle offrit les lieux en dote à sa fille. Les cavités furent alors travaillées et sculptées pour en faire un logis digne d’un château, avec une très belle vue sur la Loire. Expérience visuelle et sensorielle : la grande et la petite histoire de la Grande-Vignolle vous est racontée avec sensibilité et humour. Depuis le 12e siècle où ces galeries servaient de refuge, jusqu’à nos jours où la famille Filliatreau lui a redonné vie. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Tarifs : 7€ adulte, 5€ enfant.

La Grande Vignolle Route de montsoreau,Turquant Turquant 49730 Maine-et-Loire

Crédits : Domaine Filliatreau

