La grande baraque de Lorient La Grande Baraque, 18 septembre 2021 14:00, Lorient Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre dans la limite des places disponibles

La Grande Baraque 4 rue du Rouho 56100 Lorient

02 97 02 23 29 http://patrimoine.lorient.bzh

Initialement édifiée à Lorient en 1947, elle a servi de lieu de culte à Vannes pendant un peu plus de 60 ans. Elle a été réinstallée à Lorient en 2019.

