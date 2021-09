Étel La Glacière Municipale d'Etel Étel, Morbihan La réhabilitation de la Glacière Municipale d’Etel La Glacière Municipale d’Etel Étel Catégories d’évènement: Étel

Journée du patrimoine 2021 La Glacière Municipale d'Etel. Gratuit

18 et 19 septembre La réhabilitation de la Glacière Municipale d’Etel * Exposition Photos liée à la réhabilitation de la Glacière Municipale d’Etel.

Ce bâtiment une fois rénové, ses dépenses énergétiques seront minimisées et les ressources naturelles valorisées pour son alimentation : films photovoltaïques, hydroliennes flottantes, géothermie marine. *

samedi 18 septembre – 08h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 17h00

Entrée libre

La Glacière Municipale d'Etel Rue de la Glacière, 56410, Étel Étel 56410 Morbihan

0297553519 http://www.mairie-etel.fr/ https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-glaciere-municipale-d-etel

La Glacière d’Etel, bâtiment patrimonial emblématique de la commune.

Construite en 1946 afin de favoriser le développement économique du port et des ses alentours.

Rachetée en 2017 par la commune, la Glacière a vocation à devenir un lieu vivant, innovant, au service de la recherche et du développement notamment énergétiques.

mairie d'Etel

