17 – 19 septembre Les vacances de Robert Doisneau en Dordogne * Venez décourvrir les clichés du célèbre photographe dans la Vallée de la Dordogne. De Doisneau, on connait les portraits d’hommes et de femmes captés comme par surprise, les nuées d’enfants qui courent sur le pavé parisien, les photos insolites qui évoquent un noir et blanc au grain argentique… Mais on connait moins son histoire avec la Dordogne…

Et pourtant le célèbre photographe a eu un véritable coup de coeur pour cette région. Sa première descente de la Dordogne en 1937 s’inscrit dans cette époque qui conjugue l’insouciance juvénile et l’espérance politique. Ses clichés sur les premiers congés payés ancrent définitivement l’évènement historique dans l’imaginaire national. *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

La Gare Robert Doisneau Z.A. Rouffillac, 24370 Carlux Carlux 24370 Z.A. Rouffillac Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location51434802.jpg 05 53 59 10 70 https://www.lagare-robertdoisneau.com/ https://www.facebook.com/lagarerobertdoisneau/

Un lieu unique au cœur du Périgord Noir, dédié au photographe Robert Doisneau et à l’art de la photographie en général. C’est pour rendre hommage à ce photographe humaniste qu’est né le projet « La Gare : Espace Robert Doisneau ». L’idée de réhabiliter l’ancienne Gare de Carlux pour en faire une galerie d’exposition dédiée à Robert Doisneau, part de la fameuse photo prise en 1939 devant cette la gare où l’on peut voir sa femme Pierrette Doisneau et trois de ses amis. Cet espace accueille

– Deux galeries d’art photographique,

– L’office de tourisme du Pays de Fénelon,

– Une salle culturelle polyvalente (Expositions temporaires, salle de médiation et de résidence artistique…)

– Une salle de formation,

– Un café,

– Une boutique Toutes nos expositions sont gratuites alors venez vite nous rendre visite !

Crédits : ©La Gare Robert Doisneau Gratuit ©La Gare Robert Doisneau

