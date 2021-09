La Gacilly La Gacilly La Gacilly, Morbihan Visite flash • médiation mobile La Gacilly La Gacilly Catégories d’évènement: La Gacilly

Vendredi 17 septembre, 10h00 Visite flash • médiation mobile * Notre médiatrice sera présente dans les expositions et viendra à votre rencontre pour des petites présentations ou animations d’une dizaine de minutes à chaque fois. Laissez-vous surprendre au gré de votre visite du Festival ! *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

Réservation obligatoire.

Créé en 2004, le Festival Photo La Gacilly propose une expérience photographique immersive et déambulatoire au cœur d’une trentaine de galeries à ciel ouvert, présentant le meilleur de la création photo contemporaine qui interroge notre relation au monde et à la nature. Les photographies habillent les rues, les jardins et les venelles de La Gacilly, dont le magnifique patrimoine bâti et naturel offre un écrin parfait aux plus de 1000 images exposées.

L’espace public devient un espace scénique, partagé et accessible à tous, gratuitement…

