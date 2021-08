Herblay-sur-Seine La Forge Herblay-sur-Seine, Val-d'Oise Visite de l’ancienne Forge La Forge Herblay-sur-Seine Catégories d’évènement: Herblay-sur-Seine

Val-d'Oise

Visite de l’ancienne Forge La Forge, 18 septembre 2021 09:00, Herblay-sur-Seine. Journée du patrimoine 2021 La Forge. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de l’ancienne Forge * Découvrez l’histoire de la forge d’Herblay et son rôle joué dans l’histoire de notre ville, à travers le ferrage des chevaux et la fabrication d’outils agricoles. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

*

Gratuit, entrée libre

La Forge 17 rue de Pontoise 95220 Herblay-sur-Seine Herblay-sur-Seine 95220 Val-d’Oise Crédits : Ville d’Herblay-sur-Seine Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Herblay-sur-Seine, Val-d'Oise Autres Lieu La Forge Adresse 17 rue de Pontoise 95220 Herblay-sur-Seine Ville Herblay-sur-Seine lieuville La Forge Herblay-sur-Seine