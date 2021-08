Mulhouse La Filature - Scène nationale Haut-Rhin, Mulhouse À la découverte des coulisses du théâtre, de la galerie photographique et de la Micro-Folie La Filature – Scène nationale Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

À la découverte des coulisses du théâtre, de la galerie photographique et de la Micro-Folie La Filature – Scène nationale, 17 septembre 2021 14:00, Mulhouse. Journée du patrimoine 2021 La Filature – Scène nationale. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur a-sophie.buchholzer@lafilature.org, 03 89 36 28 33

Vendredi 17 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 À la découverte des coulisses du théâtre, de la galerie photographique et de la Micro-Folie * Le service des publics vous propose une découverte plurielle de La Filature : des coulisses du théâtre ou de l’exposition photo en Galerie. Terminez votre visite par La Micro Folie – musée numérique ! La Filature vous ouvre ses portes lors de cette journée dédiée au public scolaire, pour célébrer l’Art sous différentes formes : partez visiter les coulisses du théâtre, ou entrez dans la Galerie d’exposition photographique (expositions) pour des visites commentées, et ne manquez pas la découverte de la Micro Folie – musée numérique qui vous fera voyager dans le patrimoine artistique et culturel des grands musées nationaux ! Véritable outil de médiation, La Micro Folie offre un accès inédit et original pour vos élèves à de nombreuses œuvres d’art et créations de spectacle vivant. Découvrir l’Histoire des Arts par le biais du numérique permet une autre entrée vers la Culture ! Nous proposons, pour l’événement “Levez les yeux !”, une découverte des thématiques “patrimoine et spectacle vivant” via une playlist d’œuvres que nous aurons choisies pour cette occasion. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h00

vendredi 17 septembre – 16h00 à 17h00

Gratuit. Sur inscription. Pass sanitaire selon les règles en vigueur.

La Filature – Scène nationale 20 allée Nathan Katz, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin

Aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, La Filature de Mulhouse est un lieu culturel unique en son genre. Réalisé en 1993 par Claude Vasconi sur le site d’une ancienne fabrique de coton, le bâtiment accueille les spectacles de la Scène nationale de Mulhouse, de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse et de l’Opéra national du Rhin, ainsi qu’une médiathèque spécialisée dans les arts de la scène. La Filature comprend : une grande salle de 1216 places, une salle modulable de 364 spectateurs, des salles de répétition, dont la très belle salle de l’Orchestre, des loges ainsi qu’une Galerie d’exposition de 300m2. On y trouve également une importante médiathèque gérée par la Ville de Mulhouse, spécialisée dans les arts de la scène.

