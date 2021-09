Vains La ferme des Cara-Meuh ! Manche, Vains Concerts gratuits à la ferme des Cara-Meuh! dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival ! La ferme des Cara-Meuh ! Vains Catégories d’évènement: Manche

Concerts gratuits à la ferme des Cara-Meuh! dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival ! La ferme des Cara-Meuh !, 18 septembre 2021 15:00, Vains. Journée du patrimoine 2021 La ferme des Cara-Meuh !. Gratuit Handicap moteur

Concerts gratuits à la ferme des Cara-Meuh! dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival ! SAMEDI 18h10 : Cigale Do Brazil (fanfare de percussions brésiliennes) 19h40 : FAB (rock, blues, ballades) 21h50 : Lakun Kayri (afro world) 23h30 : Dj Asso Flou (groove, afro house) DIMANCHE 15h00 : Le Bal des Enfants – Par Bretelles & Compagnie (spectacle pour les enfants) 18h15 : Butternut Trio (blues, folk) 20h05 : Moonwise (groove, soûl, jazz))

La ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard, 50300 Vains Vains 50300 Manche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location93058475.jpg?_ts=1629709975547 02 33 70 82 40 http://www.cara-meuh.com https://www.facebook.com/events/286593721699815/

Ferme des Cara-Meuh!

Suivre itinéraires “pointe du grouin du sud”, “écomusée de la baie”

