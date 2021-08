Amfreville-sur-Iton La Ferme de l'église Amfreville-sur-Iton, Eure Exposition “Disruption” La Ferme de l’église Amfreville-sur-Iton Catégories d’évènement: Amfreville-sur-Iton

Eure

Exposition “Disruption” La Ferme de l’église, 17 septembre 2021 10:00, Amfreville-sur-Iton. Journée du patrimoine 2021 La Ferme de l’église. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition “Disruption” * Ferme modèle à la pointe des techniques d’exploitation vers 1880 Sous l’égide du Département de l’Eure, la Ferme accueille l’artiste contemporain Charles Pétillon qui met en scène avec la magie de ses ballons blancs son oeuvre ” Disruption”. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

La Ferme de l’église 1 rue de l’église, 27400 Amfreville-sur-Iton Amfreville-sur-Iton 27400 Eure

02 32 50 47 66

Ferme modèle, grange, écurie, vacherie, porcherie des années 1880

Crédits : © Sébastien Cazelles Gratuit

