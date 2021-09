Saint-Savin La Fabrique du Point Du Jour Saint-Savin, Vienne Découvrez les trésors d’une fabrique ornementale de jardin La Fabrique du Point Du Jour Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Découvrez les trésors d’une fabrique ornementale de jardin La Fabrique du Point Du Jour, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Savin. Journée du patrimoine 2021 La Fabrique du Point Du Jour. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez les trésors d’une fabrique ornementale de jardin * La partie émergée de la Fabrique du Point Du Jour, pour la première fois ouverte au public, cache des trésors que nous vous invitons à venir découvrir lors d’une visite guidée ! Venez découvrir en famille ce lieu atypique sur trois niveaux fraîchement restauré. Construite vers 1910, cette fabrique de jardin est l’œuvre d’un savinois qui a laissé plusieurs traces architecturales dans la ville. Comme toutes les fabriques de jardin, la Fabrique du Point Du Jour transporte le promeneur dans un voyage vers l’imaginaire des enfants et réserve quelques surprises insolites. A ne pas manquer !!! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Gratuit. Entrée libre. 8 personnes maximum.

La Fabrique du Point Du Jour 2 avenue du Général de Gaulle, 86310 Saint-Savin Saint-Savin 86310 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70877831.jpg 06 04 53 04 44 https://www.facebook.com/lepointdujour.st.savin

La Fabrique du Point Du Jour est un élément architectural atypique et rare. Elle fait partie des « Fabriques de jardin », ornementales. Elle apparaît entre 1908 et 1911 et a été construite par André Duchesne, agent-voyer et architecte. Il a laissé à Saint-Savin plusieurs réalisations (le monument aux morts de la Place de la République, l’actuelle mairie …), mais aussi la mairie école d’Antigny…

