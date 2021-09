Châlons-en-Champagne La Duduchothèque Châlons-en-Champagne, Marne Châlons de Cabu La Duduchothèque Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Châlons de Cabu La Duduchothèque, 18 septembre 2021 14:00, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 La Duduchothèque. Gratuit|Sur inscription http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, duduchotheque.cabu@chalonsenchampagne.fr, 03 26 69 98 21

18 et 19 septembre Châlons de Cabu * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

*

Gratuit. Sur réservation.

La Duduchothèque 68 rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62914121.jpg 03 26 69 98 21 http://www.chalonsenchampagne.fr

La Duduchothèque est un lieu dédié aux dessins de jeunesse de Cabu. Un espace d’exposition, de lecture, de recherche, d’animation et d’apprentissage.Le visiteur découvre comment K-bu est devenu Cabu. Situé au sein de l’Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire », ce lieu vous permet également de découvrir l’histoire et le patrimoine châlonnais, chers à Cabu.

Crédits : ©Duduchothèque Gratuit|Sur inscription ©AS Canton Ville de Châlons

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu La Duduchothèque Adresse 68 rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville La Duduchothèque Châlons-en-Champagne