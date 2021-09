Les Journées Européennes du Patrimoine à la Demeure du Chaos La Demeure du Chaos / Musée d’Art Contemporain L’Organe, 18 septembre 2021 14:30, Saint-Romain-au-Mont-d'Or.

Journée du patrimoine 2021 La Demeure du Chaos / Musée d’Art Contemporain L’Organe. Gratuit|Sur inscription Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique contact@demeureduchaos.org

18 et 19 septembre

Les Journées Européennes du Patrimoine à la Demeure du Chaos

Un parcours artistique en pleine nature, végétalisation et permaculture autour des 4500 sculptures et installations monumentales dont certaines réalisées à partir de réemploi et recyclage de matières, 1800 portraits de femmes et d’hommes qui ont marqué l’histoire du monde, peintures, gravures, installations, street art et land art. La Demeure du Chaos : Miroir de notre monde.

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Entrée libre et gratuite. Port du masque obligatoire, présentation du pass sanitaire, respect des distances sanitaires et toute autre mesure nécessaire conformément aux mesures gouvernementales en vigueur.



La Demeure du Chaos / Musée d’Art Contemporain L’Organe 17, Rue de la République 69270 Saint-Romain-Au-Mont-d’Or Saint-Romain-au-Mont-d’Or 69270 Métropole de Lyon

À Saint-Romain-au-Mont-d’Or, à 10 minutes en voiture de Lyon, La Demeure du Chaos est un Musée d’Art Contemporain à ciel ouvert et gratuit, créé en 1999.

Sur un parcours muséal de 9000 m², il expose 6300 oeuvres dont des sculptures monumentales, peintures et installations, témoignant de ce XXIème siècle tragique et somptueux.

