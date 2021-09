Martigues La Couronne Charente, Martigues Les vendredis au bord de l’eau La Couronne Martigues Catégories d’évènement: Charente

Martigues

Les vendredis au bord de l’eau La Couronne, 17 septembre 2021 17:30, Martigues. Journée du patrimoine 2021 La Couronne. Tarif préférentiel|Sur inscription https://www.martigues-tourisme.com/excursions-et-visites-les-visites-accompagnees/les-vendredis-au-bord-de-l-eau.html

Vendredi 17 septembre, 17h30 Les vendredis au bord de l’eau * L’occasion aussi d’en apprendre plus sur les vestiges antiques de carrières, le phare de La Couronne, l’ancien village gaulois de l’Arquet …. et aussi les plages environnantes ainsi que la faune et la flore du littoral. Le guide nature vous expliquera l’écologie terrestre ou marine, la géologie, les activités humaines, l’histoire et l’archéologie. Quizz, arrêt photos, observation de coquillages, dégustation de plantes halophiles. La randonnée se terminera autour d’un verre (produits de la cave coopérative vinicole La Venise Provençale). Niveau facile (non accessible en poussettes) – 3.5 km – 2h

Une visite proposée par l’Office de Tourisme de Martigues *

vendredi 17 septembre – 17h30 à 19h30

*

4€ par personne. Limité à 20 personnes. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de Martigues. Prévoir chaussures de marche, chapeau, crème solaire, appareil photo et eau.

La Couronne La couronne Martigues 16400 Charente Crédits : @otmartigues / VictoriaG Tarif préférentiel|Sur inscription

Détails Heure : 17:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Charente, Martigues Autres Lieu La Couronne Adresse La couronne Ville Martigues lieuville La Couronne Martigues